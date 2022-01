Benevento, Forte: "A Venezia si stava spegnendo il fuoco. Voglio tornare in A" L'attaccante giallorosso: "Il nostro obiettivo è la promozione. Qui ho trovato fiducia"

Ospite esclusivo di Ottogol, l'attaccante giallorosso Francesco Forte ha sottolineato la grande voglia di essere protagonista in giallorosso:

"L'approccio è stato positivo. Sono reduce da sei mesi in cui ho visto poco il campo. Il Benevento è una squadra forte, daremo filo da torcere a tutti. Ci giocheremo le nostre carte fino alla fine".

SERIE A - "Vengo da un campionato vinto da protagonista. Mi sono trovato in serie A, la inseguivo da dieci anni. Ho fatto una scelta importante, avevo bisogno di una nuova sfida. A Venezia si stava spegnendo il fuoco, mi serviva fiducia. Dovrò dimostrare sul campo tutto questo".

OBIETTIVI - "In questa fase della stagione non possiamo permetterci di sbagliare. Cercheremo di arrivare al nostro obiettivo che è la serie A. Una squadra così forte non può che puntare alla promozione".

MOTIVAZIONI - "Sono tutto. Dopo tanti anni a Venezia ho fatto una scelta. Non è stata facile, ma spinto dal fuoco dimostrerò che qualche volta si può fare un passo indietro per farne due in avanti. In questa categoria, dove gli equilibri sono livellati, conta chi ha più fame. I campionati non si vincono con le chiacchiere, ma con la fatica settimanale e il lavoro".

FIDUCIA - "A Benevento ho trovato la fiducia del mister, ma anche di Foggia. Mi sono sentito subito apprezzato. Ho fatto le mie valutazioni, il Benevento è la squadra più forte dove potevo inserirmi nel più breve tempo possibile. Penso che ci siano tutte le carte in regola per dire la nostra fino alla fine".

CODA - "Ho un debole per lui, tra l'altro ha giocato anche a Benevento. Tra noi c'è grande stima, spesso ci sentiamo".

REAZIONE - "Il calcio ti dà sempre l'opportunità di metterti in gioco, bisogna dimenticare la grande vittoria così come la sconfitta più amara. Questa mentalità mi sta portando lontano. Mi sento che ancora devo esplodere. Devo dimostrare tanto sul campo".