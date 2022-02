Parma, la stampa definisce il mercato "disarmante" Il giudizio dei giornalisti locali dopo la conclusione della sessione invernale

Non se la passa bene il Parma che sabato farà visita al Vigorito. Non solo stanno mancando i risultati alla truppa di Iachini (reduce da nove partite in cui ha ottenuto soltanto otto punti), ma a tenere banco è anche il mercato effettuato dalla società che ha suscitato non poche polemiche. La "Gazzetta di Parma", in un articolo a firma di Paolo Grossi, parla di una sessione "disarmante", in cui si è rafforzata la squadra senza un criterio logico, lasciando sguarnito il centrocampo. Rispoli e Costa sono in ritardo di condizione, mentre Cassata è reduce da un infortunio. In avanti c'è stato l'innesto di Simy (che non ha brillato a Salerno) e Pandev, vicino a dire addio al calcio. Iacoponi, Laurini e Sprocati restano fuori rosa.

La distanza dai play off del Parma è di otto lunghezze. Facile immaginare che il match del Vigorito sarà molto importante in questa ottica, con i gialloblù che vorranno espugnare un campo difficile per tenersi sulla scia dell'ottavo posto. Il Benevento, però, non ha dimenticato l'amara sconfitta dell'andata, giunta nel finale dopo aver dominato al Tardini e soprattutto vuole cancellare la debacle di Alessandria. Una cosa è certa: non mancheranno le emozioni.