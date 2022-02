Benevento, Foggia: "Mercato importante, determinante l'ambizione di Vigorito" Il ds giallorosso: “Arrivati calciatori di spessore. Il rinnovo di Letizia la notizia più bella"

Nessun colpo di mercato nell'ultimo giorno della sessione invernale. Il Benevento si è rafforzato a gennaio con gli arrivi di Forte, Farias, Petriccione e Gyamfi. Restano in giallorosso Moncini e Glik, mentre continua a essere aperto il caso Lapadula. L'italo - peruviano al momento è impegnato con la sua nazionale e domani scenderà in campo contro l'Ecuador per proseguire il sogno di qualificarsi ai Mondiali in Qatar. La Strega continua a tenerlo fuori rosa, la frattura è insanabile. La mancanza di offerte concrete ha rinviato il capitolo cessione, ma non direttamente a giugno, visto che si potrebbe valutare la situazione estera in quelle nazioni in cui il mercato chiuderà più tardi rispetto a quello europeo.

Intanto, Pasquale Foggia ha giudicato in maniera più che positiva il lavoro fatto nell'ultimo mese: “Siamo riusciti a fare tutto ciò che volevamo fare, per certe operazioni non abbiamo aspettato gli ultimi giorni per ovvi motivi. Sono contento che siano arrivati calciatori come Farias, Forte e Petriccione, così come Gyamfi che è uno di famiglia. Sono molto contento”.

Alla ripresa, Caserta potrà contare su Farias: “La cosa bella è che il ragazzo è venuto molto volentieri, aveva altre opportunità anche in serie A. Non lo scopro di certo io, se sta bene può fare la differenza non solo tra i cadetti. E' un ottimo elemento”.

I problemi fisici di Viviani hanno fatto correre subito ai ripari con l'arrivo di Petriccione”: “E' venuto con grande voglia ed entusiasmo. Conosce bene la categoria, l'ha anche vinta in passato. Vanta molte partite in serie A. Si è subito calato nella nostra idea di gioco e di mentalità, potrà fare solo che bene”.

Appena avuto il sentore della patata bollente innescata da Lapadula che subito si è chiusa l'operazione Forte: “E' un mio vecchio pupillo – ha proseguito Foggia – ho cercato di prenderlo già lo scorso anno. E' un calciatore che ci darà una grossa mano”.

Non sono mancate le valutazioni su Glik che più volte è stato in procinto di lasciare il Sannio: “Abbiamo riflettuto molto. Parliamo di un ragazzo che non ha mai sbagliato un solo atteggiamento anche nei momenti difficili. E' un calciatore con alle spalle una carriera importantissima, si sta giocando un mondiale. Gli errori capitano a tutti, ma ha sempre dimostrato di sapersi rialzare senza mai abbassare la testa. Per noi è stata determinante la sua voglia di non mollare. Siamo sicuri che potrà continuare a darci un grande aiuto”.

Resta in giallorosso anche Moncini: “Per lui non sono mancati degli interessamenti da parte di squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo. Hanno avanzato una proposta, ma il nostro intento è stato sempre quello di tenerlo. Oltre a Moncini, anche altri nostri calciatori sono stati richiesti, potevamo fare delle scelte diverse con delle possibili cessioni ma questo non è avvenuto. Ritengo importante e da sottolineare la volontà del presidente Vigorito di fare campionati importanti, di essere protagonisti: altrimenti non avremmo preso subito Forte e Farias in un momento complicato. Senza la sua ambizione ci saremmo trovati in difficoltà”.

Il mercato del Benevento si è chiuso con il tanto atteso rinnovo di Letizia: “Credo che sia la notizia più bella per ogni tifoso del Benevento. Di solito si chiude il mercato con un nuovo acquisto, con qualcosa di diverso. Noi ci siamo rinforzati all'inizio, chiudendo con il rinnovo del capitano. Gaetano è molto attaccato alla città e a questi colori. Il regalo più bello è quello di vedere la foto con la sua firma sul contratto”.