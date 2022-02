Benevento - Parma, designato l'arbitro Per la Strega è un vero e proprio amuleto

Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere il match tra Benevento e Parma, in programma al Vigorito sabato pomeriggio con fischio d'inizio fissato alle ore 14. Il fischietto laziale vanta otto precedenti con la compagine giallorossa che vi elenchiamo di seguito:

30 gennaio 2016, Foggia - Benevento 1-1 (Lega Pro)

13 marzo 2016, Benevento - Casertana 6-0 (Lega Pro)

30 aprile 2016, Benevento - Lecce 3-0 (Lega Pro)

23 febbraio 2019, Foggia - Benevento 1-1 (serie B)

19 ottobre 2019, Benevento - Perugia 1-0 (serie B)

21 dicembre 2019, Benevento - Frosinone 1-0 (serie B)

29 giugno 2020. Benevento - Juve Stabia 1-0 (serie B)

3 ottobre 2021, Benevento - Perugia 0-0 (serie B)

Lo score è di cinque successi e tre pareggi.

Marinelli è un vero e proprio "amuleto" per il Benevento, dato che sono arrivate due promozioni proprio al termine di incontri diretti dall'arbitro laziale. Il primo è quello relativo al match del Vigorito contro il Lecce del 30 aprile 2016 che decretò lo storico accesso della Strega in serie B. Il secondo, invece, è relativo al 29 giugno 2020, quando il Benevento dei record di Inzaghi conquistò l'aritmetica promozione grazie al successo di misura ottenuto contro la Juve Stabia, allenata all'epoca da Fabio Caserta. In questa stagione è stato l'arbitro del match col Perugia, terminato 0-0.

Marinelli ha diretto 75 partite in serie B, caratterizzate da 30 successi interni, 28 pareggi e 17 sconfitte. 27 sono stati i rigori assegnati e 26 altrettanti i cartellini rossi.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Gualtieri. Quarto uomo Fiero. Al Var Fourneau e Margani.