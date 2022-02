Letizia: "Benevento è casa. Mi manca solo la cittadinanza onoraria" La gioia del capitano dopo il rinnovo: "Mai pensato all'addio. Voglio riportare la Strega in A"

Quando ha firmato aveva un sorriso contagioso. Il diesse Foggia, scherzando, gli ha detto: “Sei sicuro di ciò che stai facendo?”, ma lui non ci ha pensato due volte. Gaetano Letizia si è legato al Benevento Calcio fino al 2025, proseguendo così una storia d’amore nata quasi cinque anni fa, nell’estate del 2017. I numeri sono importanti: 138 presenze totali, una promozione e due partecipazioni al massimo campionato italiano. Peccato che entrambe siano terminate con una retrocessione, ma l’esterno di Scampia sogna di interrompere questa maledizione che perdura dai tempi del Carpi. Se la sono presa comoda il Benevento e Letizia. Il contratto era in scadenza a giugno, quindi da almeno un mese poteva firmare tranquillamente un preaccordo con un’altra squadra. Una ipotesi che non gli è mai passata per la mente, con il rinnovo che sin da subito è stato considerato una formalità da entrambe le parti:

“Sono molto contento – ha rivelato Letizia – per questo accordo. Sto qui da cinque anni, mi sento a casa. Mi manca solo la cittadinanza onoraria e saremo al completo. Ringrazio la società per la fiducia e il direttore Foggia. Per me è importante”.

Il ritardo dell’annuncio del rinnovo aveva fatto preoccupare i tifosi giallorossi che sui social avevano borbottato un certo dissenso per timore di una possibile partenza di uno dei calciatori più rappresentativi: “Dovevano stare tranquilli, abbiamo fatto tutto con calma perché non ci sono mai stati dubbi al riguardo. Non c’era nessun pericolo di un addio. Come ho detto, qui mi sento a casa e sto bene. Adesso mi auguro solo di riportare questi colori dove meritano”.

E per riuscirci servirà un Benevento agguerrito e pronto ad affrontare il prossimo tour de force con il coltello tra i denti. All’orizzonte ci sono tante partite ravvicinate in un mese di febbraio che potrà disegnare in maniera più concreta i discorsi relativi alla promozione: “Ci stiamo preparando bene, pensiamo partita dopo partita senza fare discorsi a lungo termine. La serie B è un campionato strano, come tra l’altro dimostrato ad Alessandria. Sarà un girone di ritorno duro, da affrontare al meglio. Dobbiamo stare sugli attenti e dare il massimo sempre, in ogni circostanza”.

Sabato sarà il Parma a fare visita al Vigorito. I crociati si sono rafforzati con gli arrivi di Simy e Pandev: “Parliamo di una grande squadra, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. Servirà grande sacrificio per portare a casa l’intera posta in palio. Ogni punto conquistato sarà di grande importanza per il nostro obiettivo. Inutile che ci giriamo attorno: giochiamo per la promozione in serie A”.

Dal mercato sono arrivati degli acquisti importanti, come Forte, Petriccione e Farias, oltre al gradito ritorno di Gyamfi che è stato accolto con entusiasmo dal gruppo: “Sono degli ottimi ragazzi, tutti si sono amalgamati al meglio in poco tempo. Che dire, faccio i complimenti al direttore Foggia e alla società per averli presi. Adesso tocca a noi, dobbiamo cercare di ottenere il massimo per vincere”.