Il Perù non vince: ma Lapadula non c'era L'infortunio al naso gli ha impedito di scendere in campo contro l'Ecuador: "blanquirroja" quinta

Il Perù non è andato oltre il pareggio contro l'Ecuador a Lima e ha perso il quarto posto in classifica quello che dà diritto al passaggio diretto in Qatar (il quinto posto assicura i play off, il sesto vale l'eliminazione). Nella “blanquirroja” c'era un'assenza eccellente, quella di Gianluca Lapadula, che contro la Colombia aveva riportato, in uno scontro con Falcao, la deviazione del setto nasale con intervento chirurgico immediato. Pare che l'attaccante torinese avesse voluto comunque giocare, ma i medici lo hanno sconsigliato. Si complica la qualificazione del Perù che dovrà ancora giocare due partite, in casa dell'Uruguay (nel frattempo salito proprio al quarto posto) e contro il Paraguay rispettivamente il 24 e 29 marzo prossimi.

Inutile dire che il giocatore, per il quale il Benevento ha chiesto il deferimento e che resta fuori rosa, non avrebbe in ogni caso potuto giocare la sfida col Parma. L'infortunio però non dovrebbe complicare il discorso mercato, sempre in piedi con società di Paesi in cui le conttrattazioni sono ancora lecite. A tal proposito arriva una voce dell'interessamento del Palmeiras, squadra brasiliana che ha vinto l'ultima Copa Libertadores. Una voce udita anche in estate.