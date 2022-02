Benevento, recuperi importanti per la sfida col Parma Improta e Farias faranno parte della lista dei convocati

Fabio Caserta ha recuperato quasi tutta la rosa in vista della gara casalinga col Parma. Resteranno out sol Viviani ed Elia, per loro i tempi di guarigione saranno più lunghi. Improta quindi farà parte della lista dei convocati, anche Farias ha ritrovato una buona condizione ma difficilmente lo si potrà vedere in campo al Vigorito dal primo minuto. Si sta allenando da ben due giorni Acampora, il centrocampista aveva qualche problemino rimediato nella sfida con l'Alessandria, ma lo staff medico lo ha dichiarato arruolabile: la sua presenza nell'undici dipenderà da quanto sarà in grado di convivere col dolore. Arrivano buone notizie anche sul fronte covid: dei due positivi, il primo si è negativizzato in giornata, l'altro proprio domani farà il tampone di controllo.

Fabio Caserta aspetta l'esito ma nel frattempo sta facendo i conti con le scelte che dovranno accompagnare la prossima sfida. Sul ruolo di prima punta non dovrebbe avere dubbi: si candida dal primo minuto Francesco Forte. L'attaccante ha caratteristiche diverse da quelle di Gianluca Lapadula ma è una vecchia conoscenza dell'allenatore che lo ha avuto con sé ai tempi della Juve Stabia. Insomma Forte non avrà problemi ad inserirsi in quelle che sono le dinamiche giallorosse. La sua volontà è stata subito chiara: dopo l'esperienza in A col Venezia, l'obiettivo è di centrare una nuova promozione con il Benevento. Ci sarà quindi bisogno dei suoi gol e la speranza è che il primo possa arrivare proprio contro il Parma di Gigi Buffon.