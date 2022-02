Benevento, Forte insegue il primo gol: col Lecce tradizione positiva Lo squalo vuole interrompere il digiuno dell'attacco sannita

Col Parma aveva mostrato la pinna dopo solo due minuti, ma il Var gli ha annullato il primo gol realizzato con la maglia del Benevento per una posizione irregolare di Tello. Una beffa per Francesco Forte che vuole quanto prima mettere il primo sigillo nella sua nuova avventura sannita. Il mirino adesso è puntato sul big match di domenica del Via del Mare, contro un Lecce che rievoca ricordi positivi alla punta capitolina. Nella passata stagione, infatti, ha prima segnato una doppietta in casa dei salentini in campionato, poi nei play off ha realizzato la rete che nella semifinale d'andata ha permesso al Venezia di conquistare il successo, decisivo per il passaggio del turno dopo il pareggio maturato nella gara di ritorno. Insomma, Forte è desideroso di ripetersi per siglare il suo primo gol sannita, in un periodo in cui il Benevento necessita di segnare dato che le statistiche evidenziano che negli ultimi tre incontri è arrivata soltanto una rete: troppo poco per una squadra come quella giallorossa che fino a poche settimane fa era la più prolifica di tutta la serie B.