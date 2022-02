Caserta ha già espugnato il via del Mare E' accaduto tre anni fa con la Juve Stabia. Forte col Venezia gli ha segnato una doppietta

Lecce-Benevento è una storia incredibile di incroci e situazioni da “deja vu”. Ex in quantità industriale dall'una e dall'altra parte (Baroni, Coda, Lucioni, Asencio da una parte, Farias, Petriccione, lo stesso Lapadula dall'altra), poi una serie di ricordi indelebili da parte di alcuni protagonisti che sono attualmente sulla sponda giallorossa della strega. Giocatori che si affidano alla càbala per sperare che la storia si ripeta. Prendiamo Francesco Forte. Lui nella storia recente ha punito più di una volta i salentini. Basta andare a ritroso nel tempo, appena all'anno scorso, il campionato vinto dal Venezia, che si sfidò nella semifinale play off proprio con i giallorossi pugliesi. Nelle quattro partite della scorsa stagione (due in stagione regolare, due di play off), Forte ha segnato ben tre gol al Lecce. Doppietta memorabile al via del Mare il 5 dicembre 2020, prima con un perentorio colpo di testa su cross (toh...) di Di Mariano da sinistra, poi una sforbiciata acrobatica sull'assist da destra di Marzocchi. Finì 2 a 2 quella volta. Ma Francesco l'anno scorso ha segnato ancora al Lecce, proprio nel play off d'andata al Penzo: diagonale di sinistro imprendibile per Gabriel. Praticamente il gol qualificazione, considerando l'1 a 1 del ritorno.

Degli attaccanti giallorossi che hanno un gran ricordo del Lecce c'è anche Gabriele Moncini. Storia del 23 febbraio 2019. Era un Cittadella-Lecce della stagione migliore in B per il bomber pistoiese che aveva appena iniziato la sua carriera di bomber in Veneto. Quel giorno, nel 4-1 finale, firmò una fantastica tripletta, tutti e tre i gol di testa.

CASERTA-BARONI. Per Fabio Caserta e Marco Baroni sarà la terza sfida diretta dalla panchina: finora hanno fatto registrare due pareggi. Lo zero a zero tra Benevento e Lecce nella partita d'andata di quest'anno e l'1 a 1 tra Cremonese e Juve Stabia del 26 dicembre 2019. Neanche a dirlo per le vespe quella volta andò a segno Francesco Forte con un gran gol (stop e giravolta di sinistro nell'angolo) dopo l'assistenza da destra di Canotto, per la Cremo pareggiò Fabio Ceravolo. Insomma si può dire che Forte abbia punito in passato sia il Lecce che Baroni.

Sempre a proposito di Caserta, si può dire che il suo bilancio personale col Lecce sia in perfetta parità: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Il pari è sempre la gara d'andata di questa stagione, la vittoria risale al 25 febbraio 2018, quando il tecnico di Melito Porto Salvo espugnò il via del Mare grazie ad un gol di Mastalli. All'andata al Menti si era imposto il Lecce (3-2).

In quanto a Baroni lui ha affrontato finora il Benevento in due occasioni: l'8 novembre 2019 al Vigorito quando era sulla panchina della Cremonese. Vinsero i giallorossi di Pippo Inzaghi grazie ai gol di Coda e Improta. L'altro precedente, per finire, è ancora la gara d'andata di questa stagione (0-0).