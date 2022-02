Un nuovo infortunio per il Benevento Tegola per Moncini che salterà la sfida di Lecce

Nuova tegola in casa Strega. A farne le spese è stato ancora una volta Gabriele Moncini che si è infortunato nell'ultimo allenamento rimediando una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. Dalle due alle tre settimane il periodo di stop. E pensare che l'ex Spal sembrava essersi lasciato alle spalle il brutto periodo. Stava finanche trovando più spazio in squadra: titolare nelle partite con Monza, Spal ed Alessandria. Soluzione interessante per un 4-4-2 a partita in corso, come col Parma. Ma Caserta ne dovrà fare a meno per la sfida al Via del Mare. Il tecnico avrebbe comunque puntato su Francesco Forte dal primo minuto restando così fedele al 4-3-3 ma ora la cerchia degli attaccanti si stringe parecchio. Resterà come alternativa solo Marco Sau, l'unico calciatore della rosa a scadenza di contratto. Abbondanza sugli esterni e carenza nel reparto attaccanti: sarà il problema di questo Benevento che proprio contro il Lecce dovrà ritrovare quella convinzione che ha accompagnato il finale del girone di andata.

Intanto per la prevendita l'ultimo dato aggiornato conta 125 tifosi sanniti che andranno ad occupare il settore ospiti dello stadio di Via del Mare.