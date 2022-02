Benevento, spavento per Forte durante l’allenamento Colpo al sopracciglio per l’attaccante giallorosso

Spavento per Forte durante l'allenamento odierno. L'attaccante giallorosso è rimasto coinvolto in uno scontro di gioco che gli è costato un taglio al sopracciglio destro. Su Instagram ha anche pubblicato una foto dove ironizza con un +6, probabilmente indicando i punti che sono serviti per cucire la ferita. Al momento non si teme uno stop per il big match col Lecce. Il Benevento, come noto, dovrà fare già a meno di Moncini nel reparto avanzato.