Serie B, Lecce - Benevento sarà il match con più presenze della 22^ giornata Si prevede una bella cornice di pubblico al Via del Mare

I riflettori del campionato cadetto sono tutti rivolti a Lecce - Benevento, big match della 22^ giornata. Un incontro molto importante, tanto che segnerà il numero più alto di spettatori tra le dieci partite in programma. In casa salentina sono stati staccati oltre 7500 tagliandi, mentre nel settore ospiti non mancherà la presenza sannita con circa 200 biglietti emessi. Per i tifosi della Strega sarà possibile assicurarsi la presenza al Via del Mare fino alle 19 di questa sera.