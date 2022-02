Lecce, Baroni: "Voglio una squadra concentrata. Il Benevento è di alto livello" Il tecnico salentino: "Nel Sannio ho vissuto un qualcosa di straordinario con la promozione"

Gara particolare per Marco Baroni che con il suo Lecce affronterà il Benevento, compagine che ha portato in serie A nella stagione 2016/2017. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico ha ricordato l'annata vissuta nel Sannio:

"E' stato un qualcosa di straordinario con la prima promozione in massima serie. Oggi la società è molto cresciuta, la proprietà è fortissima e avremo davanti una squadra di altissimo livello. Servirà un Lecce concentrato. Chiederò grande attenzione sotto tutti i punti di vista. L'emergenza in difesa? Giocherà chi sta benissimo, considerato che abbiamo anche sette partite in pochi giorni. A destra ci sarà Calabresi, mentre al centro valuterò tra Simic e Tuia. A sinistra Barreca sta bene, potrebbe giocare lui. Siamo reduci da un pareggio che non mi ha fatto dormire per un paio di giorni. Questo fa parte di un percorso, la squadra non deve mai commettere l'errore di piacersi, ma deve fare un calcio dinamico e di velocità: queste sono le nostre caratteristiche. Le sensazioni? Ho tante partite alle spalle e so come gestire simili emozioni. Non possiamo permetterci errori, abbiamo dato tutto in settimana perché è stata l'unica completa dopo i tre turni consecutivi infrasettimanali. Un match del genere si prepara da solo: conosciamo tutti il suo valore".