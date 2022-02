Serie B, LIVE / Lecce - Benevento 1-1 Al Via del Mare il big match della 22^ giornata

Lecce - Benevento 1-1 (Live)

Lecce (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Tuia (18'st Gendrey), Lucioni, Barreca (1'st Gallo); Majer (1'st Faragò)(5'st Helgason), Blin, Gargiulo; Strefezza (35'st Ragusa), Coda, Listkowski. A disp.: Plizzari, Samooja, Ramirez, Simic, Di Mariano, Gendrey, Bjorkengren. All.: Baroni

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Ionita, Petriccione (28'st Brignola), Acampora; Insigne (19'st Tello), Forte, Improta (19'st Farias). A disp.: Muraca, Manfredini, Calò, Vogliacco, Foulon, Talia, Pastina. All.: Caserta

Arbitro: Pairetto di Nichelino. Assistenti: Paganessi e Cecconi. IV ufficiale: Fontani. VAR e AVAR: Nasca e Rocca

Marcatore: 13' aut. Calabresi (B), 40'pt Strefezza (L)

SECONDO TEMPO

90' Ammonito Tello per fallo su Lucioni

85' Le squadre sono molto stanche. Cercano l'assalto finale

80' Baroni inserisce Ragusa al posto di Strefezza

73' Entra Brignola al posto di Petriccione

68' Colpo di testa da pochi passi di Gargiulo che va alta

64' Cambia Caserta: entrano Farias e Tello al posto di Improta e Insigne

63' Per il Lecce c'è l'ingresso di Gendrey al posto di Tuia

60' Le squadre si sono allungate. Meglio il Lecce in questo primo quarto d'ora della ripresa

57' Grande parata di Paleari su conclusione a botta sicura di Helgason

51' Occasionissima del Benevento con un cross di Acampora per Barba, il suo colpo di testa esce di poco fuori

50' Dura quattro minuti la partita di Faragò; si stira, non riesce a proseguire: al suo posto entra Helgason

45' Doppio cambio per il Lecce: entrano Gallo e Faragò al posto di Barreca e Majer

PRIMO TEMPO

45' Termina il primo tempo. Lecce - Benevento 1-1

44' Il gol ha rivitalizzato il Lecce che cerca il raddoppio: conclusione di Gargiulo che sorvola la traversa

42' Ammonito Gargiulo per fallo su Petriccione

40' Pareggio del Lecce: Strefezza insacca alle spalle di Paleari con una precisa conclusione indirizzata nell'angolino

37' Conclusione di Ionita dalla distanza che si spegne sul fondo

35' Cross di Masciangelo per la testa di Glik: blocca Gabriel

26' Altra grande ripartenza per il Benevento con Acampora che lancia Insigne, cerca di indirizzare il tiro nell'angolino destro ma la sfera finisce fuori

20' Imperiosa ripartenza di Forte che serve Insigne in ottima posizione, ma la sua conclusione è alta

16' Ammonito Strefezza

13' Gol del Benevento! Cross di Acampora deviato da Calabresi in porta: traiettoria beffarda per Gabriel

13' Brividi! Cross di Letizia, Calabresi sfiora l'autogol colpendo di testa il palo

8' Cross di Letizia, colpo di testa di Masciangelo che sorvola di poco la traversa

6' Il Lecce cerca di fare male attraverso i calci piazzati

3' Conclusione di Improta deviata in angolo

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Al Via del Mare c'è il big match tra Lecce e Benevento, con la Strega che cerca di ottenere un risultato positivo sul campo della capolista. Caserta conferma l'undici visto contro il Parma con un'unica alternativa: c'è Petriccione dal primo minuto a centrocampo al posto di Calò che parte dalla panchina. Confermato Glik in difesa al fianco di Barba. Per quanto riguarda il Lecce, Baroni sceglie Tuia nel tandem arretrato insieme a Lucioni. Blin ha sostituito a centrocampo lo squalificato Hjulmand.