Benevento, Petriccione: "Pari giusto, abbiamo lanciato un bel segnale" Il centrocampista giallorosso: "L'applauso del pubblico mi ha emozionato"

Nel post gara del match pareggiato tra Lecce e Benevento ha parlato il centrocampista Petriccione che ha fatto il suo esordio dal primo minuto con la maglia giallorossa:

"Siamo venuti per cercare i tre punti contro una squadra fortissima. Si è visto un buon Benevento, abbiamo lanciato un bel segnale al campionato e da qui ripartiamo. Venire al Via del Mare e pensare di comandare novanta minuti penso che sia difficile per tutti. Nei primi trenta minuti li abbiamo sorpresi, non meritavamo di certo la sconfitta. A tratti potevamo addirittura vincere, quindi credo che sia un bel segnale per noi. E' stata una gara in cui abbiamo avuto molte occasioni, potevamo sfruttarle meglio. Si sono affrontate due squadre molto forti, adesso pensiamo a questo trittico di partite importanti per cercare di accorciare la classifica".

"Quando giochi tante dinamiche si dimenticano, ma quando ho visto il numero del cambio è stata una emozione forte l'applauso del pubblico. A Lecce ho casa, posso solo che ringraziarli".

"Non giocavo da tre mesi da titolare, non era facile e ci ho messo tutto ciò che avevo".