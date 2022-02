Letizia: "Al Via del Mare c'è stato un grande Benevento" Il commento del capitano: "Ci manca qualche punto in classifica"

Ecco le dichiarazioni di Letizia al termine di Lecce - Benevento:

"Dispiace che vedendo la classifica ci manca qualche punto. Questo è il rammarico più grande. Soprattutto nel primo tempo ho visto un grande Benevento. Si sono affrontate due ottime squadre che lotteranno fino alla fine per la promozione. Siamo stati molto attenti sulle fasce. Peccato, nel primo tempo poteva starci qualche gol in più. Ci portiamo a casa un punto con la consapevolezza che siamo una grande squadra. La fase offensiva? A volte se non facciamo gol si può dire questo, ma la colpa è di tutti. Dobbiamo essere più incisivi nelle due fasi".

"Oggi abbiamo avuto la conferma che siamo una grande squadra. Il Lecce è prima non per caso, nel primo tempo c'è stata un'ottima partita. Alla fine abbiamo portato un punto a casa".

"Siamo una squadra d'esperienza. All'andata è stata un'altra partita, oggi non abbiamo commesso gli stessi errori. Ci siamo messi a giocare la palla e ci siamo divertiti".

"Forte è un grandissimo calciatore, deve stare solo tranquillo. I gol arriveranno".

"Tour de force? Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno al massimo. Questo è un mese molto importante e fa capire chi riuscirà a stare nei piani alti"