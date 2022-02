Benevento, Caserta: "Contento della squadra, meritavamo qualcosa in più" Le parole del tecnico giallorosso nel post gara

Nel post gara di Lecce - Benevento, il tecnico Caserta ha commentato così il pari maturato al Via del Mare:

"Il modulo è stato dettato in base alle caratteristiche dell'avversario. Loro vanno molto sui riferimenti, quindi abbiamo cercato di sorprenderli. I ragazzi hanno fatto molto bene soprattutto nel primo tempo. Peccato perché in queste partite, quando vai in vantaggio meritatamente e sprechi il raddoppio, poi diventa più complicato dopo il pareggio. Sono contento della prestazione della squadra. Nella ripresa il Lecce ha avuto maggiore possesso palla, ma le palle limpide le abbiamo avute noi sia nel primo che nel secondo tempo. Non abbiamo corso rischi particolari. All'andata dissi che il Lecce meritava qualcosa in più, questa volta lo dico per noi".

"La squadra sta crescendo sotto tutti i punti di vista. Prima della sosta c'era una identità chiara, andavamo quasi a memoria. Purtroppo ci mancano dei calciatori per infortunio, a livello numerico eravamo in pochi. Sono contento perché i miglioramenti li vedo".

"Non guardo solo il risultato finale. La squadra ha saputo soffrire. Dopo il pareggio c'è stato un momento di difficoltà, ma siamo entrati bene in campo. Dobbiamo avere la consapevolezza che ce la possiamo giocare con tutti. Bisogna continuare a lavorare, da domani penseremo alla prossima gara".

"Ho cercato di giocare con Acampora e Petriccione come doppio play, provando a chiudere le fonti di gioco del Lecce. Abbiamo sofferto solo dopo un errore di lettura. Per il resto c'è stata qualche ripartenza di troppo. A questa squadra manca la scelta finale che si può migliorare partita dopo partita. Per il resto abbiamo lottato, i ragazzi si sono sacrificati molto. Non è facile fare una prestazione del genere a Lecce, soprattutto nei momenti di difficoltà. Quando le cose vanno bene è facile esaltarsi, ma è bello vedere una squadra che sa difendersi tutti insieme. Sono certo che arriverà il momento che riusciremo a fare meglio in fase di finalizzazione".

"Cerchiamo sempre di proporre quanto proviamo nell'arco della settimana. I calciatori nuovi devono inserirsi bene, come i vari Forte e Petriccione. Farias non sta bene dal punto di vista fisico, quindi ha bisogno di giocare. So che nel calcio pazienza e tempo non ci sono, però questo è un aspetto da tenere conto. La cosa più importante è pensare che in questo mese ci giochiamo una bella fetta di campionato e dobbiamo cercare di fare più punti possibili, senza pensare a ciò che fanno gli altri".