Designato l'arbitro di Benevento - Ascoli Ha un precedente con i giallorossi, risalente al girone d'andata

Sarà Alberto Santoro della sezione di Messina a dirigere il match di mercoledì tra Benevento e Ascoli, valido per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie B. Il fischietto siciliano ha un precedente con i giallorossi, risalente allo scorso 10 settembre e che vide li vide pareggiare tra le mura amiche contro il Lecce. In serie ha diretto 20 incontri, caratterizzati da 9 successi interni, 4 pareggi e 7 exploit esterni. Ha concesso 7 rigori ed estratto in 4 occasioni il cartellino rosso.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Barone. Quarto uomo Ancora. Al Var Dionisi e La Notte.