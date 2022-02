Benevento, defaticamento in piscina dopo Lecce (FOTO) I giallorossi pensano al match di mercoledì con l'Ascoli

Il tour de force entra nel vivo, con il Benevento che mercoledì sarà impegnato nel primo turno infrasettimanale di febbraio contro l'Ascoli. Questa mattina i giallorossi hanno effettuato un defaticamento in piscina. Il cronoprogramma prevede una seduta d'allenamento per domani pomeriggio, prima della partenza per il ritiro di Venticano. Alle 18:45 è in programma anche la conferenza stampa di Fabio Caserta che sarà visibile in diretta esclusiva su Ottochannel 696.