Baez risponde a Improta, Benevento - Cremonese termina 1-1 I giallorossi ottengono un punto al termine di una gara molto combattuta

Benevento - Cremonese 1-1 (Live)

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Vogliacco, Barba (26'pt Foulon); Ionita, Calò (31'st Petriccione), Acampora (11'st Lapadula); Insigne (31'st Tello), Forte, Improta. A disp.: Muraca, Manfredini, Gyamfi, Farias, Sau, Talia, Pastina, Brignola. All.: Caserta

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri (40'st Casasola); Fagioli, Castagnetti; Zanimacchia (40'st Ciofani), Rafia (1'st Gondo), Baez (33'st Buonaiuto); Di Carmine (22'st Gaetano). A disp.: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Meroni, Bartolomei, Poltic, Crescenzi. All.: Pecchia

Arbitro: Minelli di Varese. Assistenti: Costanzo e Trinchieri. IV ufficiale: Di Marco. VAR e AVAR: Nasca e Mastrodonato

Marcatori: 33'pt Improta, 36'pt Baez

SECONDO TEMPO

95' Fischio finale. Il big match tra Benevento e Cremonese termina 1-1

90' Cinque minuti di recupero

90' Paleari! Respinge sugli sviluppi di un calcio d'angolo un appoggio sbagliato di Glik, compiendo un altro gesto tecnico di spessore

89' Ancora Gaetano a tu per tu con Paleari, miracolo dell'estremo difensore che ha salvato ancora una volta il risultato

85' Entrano Ciofani e Casasola al posto di Zanimacchia di Valeri

85' Ammonito Sernicola per fallo su Improta

78' Entra Buonaiuto al posto di Baez

76' Doppio cambio Benevento: entrano Tello e Petriccione al posto di Insigne e Calò

72' Improta salta Fagioli e indirizza sul primo palo: respinge Carnesecchi

69' Occasionissima per la Cremonese: Gaetano a tu per tu ha calciato di prima intenzione, ma Paleari si è opposto mettendoci la mano e vietandogli la gioia del gol

67' Cambio Cremonese: entra Gaetano al posto di Di Carmine

61' Ammonito Foulon

56' Cambia l'assetto del Benevento che passa al 4-2-4

56' Entra Lapadula al posto di Acampora

54' Erroraccio di Foulon, ne approfitta Zanimacchia ma viene fermato da Paleari con un ottimo intervento

47' Occasione per Zanimacchia che spedisce fuori dopo una deviazione

45' Rientrano le squadre in campo. C'è l'ingresso di Gondo al posto di Rafia

PRIMO TEMPO

48' Termina il primo tempo

45' Tre minuti di recupero

45' Ammonito Bianchetti

44' Bel cross di Foulon per Forte: lo squalo ci arriva, ma Carnesecchi respinge

36' Pareggia la Cremonese. Palla di Carnesecchi per Baez che trafigge Paleari sul primo palo

33' Benevento in vantaggio! Okoli sbaglia l'appoggio, con Ionita che serve Forte. La palla arriva a Insigne e poi a Improta che con un midiciale sinistro ha insaccato alle spalle di Carnesecchi

26' Infortunio per Barba. Il difensore, schierato sulla corsia sinistra di difesa, non è mai entrato in partita. Non riesce a proseguire: al suo posto c'è Foulon

24' Non mancano gli errori sia da una parte che dall'altra

18' La Cremonese è più pericolosa negli affondi. Il Benevento deve trovare la giusta quadratura

13' Clamoroso! Erroraccio di Vogliacco, la palla arriva tra i piedi di Di Carmine che serve Baez a tu per tu con la porta: il grigiorosso spedisce incredibilmente fuori con la porta di Paleari sguarnita

8' Pressing fastidioso da parte della Cremonese che cerca di interrompere sul nascere lo sviluppo del gioco giallorosso aggredendo il portatore di palla

4' Sinistro di Acampora che si spegne sul fondo

0' Comincia la partita

0' Entrano le squadre in campo, dove ci sono dei palloncini gialloblù che richiamo i colori dell'Ucraina per lanciare un messaggio ben preciso: "No alla guerra". Sugli spalti c'è anche Lorenzo Insigne

PREPARTITA

Al Vigorito c'è il big match della 27^ giornata di serie B tra Benevento e Cremonese. Caserta ha effettuato delle modifiche alla formazione dopo le tre gare consecutive in cui si è visto sempre lo stesso undici. C'è Barba che torna nelle vesti di esterno difensivo al posto di Foulon. A centrocampo rientra Calò dal primo minuto, con Acampora che si sposta da interno e Tello che parte dalla panchina. In avanti Improta farà parte del terzetto offensivo insieme a Insigne e Forte. Per la Cremonese non è mancata una variazione rispetto a quanto visto in casa della Ternana. In difesa c'è Okoli. Resta invariata la coppia mediana con Fagioli e Castagnetti. Il tecnico cambia tutto in avanti: panchina per Gaetano, Gondo e Ciofani, con gli inserimenti di Zanimacchia, Rafia e Baez sulla trequarti alle spalle di Di Carmine.