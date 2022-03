Benevento - Cremonese, in tribuna c'è Lorenzo Insigne Il fuoriclasse del Napoli al Vigorito per assistere alla prestazione del fratello Roberto

Tra gli spettatori di Benevento - Cremonese c'è anche Lorenzo Insigne. Il fuoriclasse del Napoli, in piena lotta scudetto con la compagine azzurra, ha sfidato il freddo pungente per assistere dal vivo alla prestazione del fratello Roberto insieme a tutta la famiglia. Un motivo in più per l'attaccante giallorosso di rendersi protagonista nel corso dell'importante big match di giornata.