Benevento, Foulon: "Pareggio positivo, era importante non perdere" L'esterno difensivo nel post gara: "Dobbiamo tornare alla vittoria contro il Cosenza"

Nel post gara di Benevento - Cremonese è intervenuto Daam Foulon. Ecco le sue parole:

"Penso che il pareggio non sia un risultato negativo per noi. Oggi era importante non perdere, speravamo di vincerla ma il punto ci sta. Adesso pensiamo alla gara di Cosenza dove dovremo cercare di tornare al successo. Sicuramente la stanchezza ha influito, ma non solo per noi. Dalla prossima partita dovremo essere maggiormente concentrati, senza fare errori. Fortunatamente c'era Paleari che ha fatto una bellissima partita, rimediando anche al mio svarione nel secondo tempo. Lo ringrazio per questo".

CAMPIONATO - "E' molto difficile, basti vedere la classifica: siamo tutte vicine e fino all'ultimo non si saprà chi vincerà il campionato".

CRESCITA - "Sto crescendo, ma so benissimo che devo migliorare ancora di più se voglio giocare ad alti livelli. Chiedo tanto a me stesso e devo lavorare sodo".