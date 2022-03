Benevento, Forte: "Punto importante, ora dobbiamo vincere a Cosenza" Le parole dell'attaccante giallorosso

Nel postgara di Benevento - Cremonese ha parlato così Forte:

"E' un punto importante, dobbiamo guardare alla prossima partita perché il campionato va veloce. Con il Cosenza non sarà facile, sarà difficilissimo. Dovremo essere concentrati, in queste gare ci giochiamo gran parte del campionato".

OCCASIONI - "In questi incontri le palle gol sono poche, c'è anche la bravura dell'avversario. Cerco di dare una mano in tutti i modi ai miei compagni perché abbiamo un obiettivo comune che vogliamo raggiungere".

ATTACCO - "Dopo il gol di Improta potevamo raddoppiare, poi anche in seguito all'ingresso di Lapadula si potevano sfruttare meglio le occasioni. Per me lui è un grande calciatore, sa benissimo cosa penso sul suo conto. Siamo una squadra importante, dobbiamo continuare a lavorare sodo perché alla fine questo aspetto pagherà sempre".

ESTERNI - "Penso che quando si gioca con due attaccanti sono importanti i cross dalle corsie esterne. E' solo questione di tempo perché ci sono tutte le qualità per fare bene, siamo dei grandi lavoratori e questo è fondamentale. Dobbiamo trovare la quadra giusta per portare a casa i tre punti".

COSENZA - "Giochiamo per vincere tutte le partite. Oggi facciamo i complimenti alla Cremonese che ha fatto una grande partita. Ci sono all'orizzonte due partite fondamentali e ci concentriamo solo su questo".

PALEARI - "Ha chiesto scusa per il gol subìto, ma non ce n'è bisogno perché può capitare l'errore. Nella ripresa si è riscattato alla grande".