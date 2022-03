Benevento, Caserta: "La stanchezza si è fatta sentire, ora testa al Cosenza" Le parole del tecnico nel post gara

Ecco l'analisi di Caserta al termine di Benevento - Cremonese:

“E’ un punto importante contro una squadra che sta facendo un campionato importante. Sta dimostrando sul campo di essere ai vertici non per caso. Siamo partiti bene, poi nella ripresa la stanchezza si è fatta sentire. Acampora aveva un fastidio all’adduttore, non ha fatto la solita partita. Ionita era affaticato. C’è stato l’infortunio di Barba, quindi abbiamo dovuto cambiare qualcosa. La squadra ha lottato fino alla fine, anche se abbiamo sbagliato dei passaggi anche facili: questo dimostra che la stanchezza si è fatta sentire. È un punto importante che allunga la striscia positiva di risultati. Mi è piaciuto il saper soffrire tutti insieme, anche sbagliando qualcosa ma senza disunirci. Bravo Paleari con i suoi interventi. Ci prendiamo questo punto, poi da domani penseremo al Cosenza”.

COSENZA - "Dobbiamo pensare che gli errori ci sono costati caro in passato. Non bisogna sbagliare l'approccio, non sarà facile anzi sarà molto difficile. In partite come quella con la Cremonese non serve alzare l'attenzione. Quando vai in campi difficili come Cosenza o come è stato ad Alessandria, se non tieni alta la concentrazione diventa tutto più difficile. Ora dobbiamo recuperare dal punto di vista fisico e cominciare a preparare l'incontro, prendendo questo punto in maniera positiva".

BARBA - "Non sono pentito di averlo messo in quella posizione. Non volevo rischiare Foulon, scegliendo Barba per tenere un terzino bloccato facendo spingere maggiormente Letizia. Siamo stati sfortunati con il suo infortunio, mi auguro che non sia niente di grave, ma la squadra è stata brava a saper leggere le situazioni. Meno nelle palle facili che abbiamo sbagliato tutto, ma come detto credo che sia stato dettato dalla stanchezza".

ELIA - "Mi auguro che sarà a disposizione col Cosenza perché ha delle caratteristiche importanti soprattutto quando troviamo delle squadre che si chiudono, lui può attaccare bene gli spazi".