Benevento, si lavora in vista del Cosenza. Esami strumentali per Barba E' ripresa la preparazione della Strega

In serie B ci sono ritmi estenuanti e le conseguenze si vedono in campo, con errori grossolani causati dalla scarsa lucidità di chi viene impiegato con maggiore costanza. Il Benevento, ovviamente, non è immune da questo. Una situazione che si può affrontare solo stringendo i denti e variando il più possibile gli uomini a disposizione. La Strega ha cominciato già quest'oggi a preparare la trasferta di domenica in programma a Cosenza. Coloro che sono scesi in campo contro la Cremonese hanno svolto un defaticante. Per domani è prevista una mattutina, mentre la partenza per la Calabria è fissato a sabato.

Intanto c'è apprensione per conoscere le condizioni di Barba. Il centrale difensivo giallorosso è uscito al 26' del primo tempo del match di ieri a causa di un infortunio. Quest'oggi ha effettuato gli esami strumentali, con i risultati che si conosceranno nelle prossime ore. Al momento sembra essere molto difficile un suo impiego per la gara del San Vito. Possibile, invece, il rientro di Elia.