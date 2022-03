Benevento, si ferma Barba Tre settimane di stop per il difensore romano

Ha raccolto un punto prezioso il Benevento nella sfida con la Cremonese. Ora però bisognerà pensare alla trasferta di Cosenza. Perché in terra calabrese servirà la vittoria per non perdere terreno sulle dirette antagoniste. Domani mattina i giallorossi saranno impegnati in una nuova seduta di allenamento. Sta lavorando col gruppo anche Salvatore Elia che si è aggregato lunedì dopo aver seguito la riabilitazione a Bergamo con l'Atalanta.

Sarà l'osservato speciale, il tecnico calabrese si servirà dei prossimi giorni per capire se l'esterno potrà essere convocato per domenica. Bisognerà valutare anche la condizione degli altri infortunati, nella lista si è aggiunto Federico Barba che si è fermato nella sfida di ieri, il difensore ha rimediato una distorsione con lesione legamentosa e dovrà assentarsi per due, tre settimane. Non è una buona notizia, dopotutto prima della sosta ci saranno altre sfide importanti e ravvicinate come quelle con Brescia e Frosinone, entrambe in trasferta. Ecco perché serviranno forze nuove.