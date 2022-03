Premio Prisco a Vigorito: la premiazione il prossimo 16 maggio Le celebrazioni della XVIII edizione erano state rinviate a causa della pandemia

Ci sono voluti due anni per riuscire a celebrare i vincitori della XVIII edizione del Premio Nazionale “Giuseppe Prisco”, riconoscimento ideato in memoria dell’indimenticabile e compianto ex vice presidente dell’Inter. La pandemia ha sconvolto tutto e non ha permesso che si celebrasse la serata delle premiazioni programmata prima che scoppiasse il contagio. Il Premio come si ricorderà è riservato a Dirigenti di società, allenatori calciatori che si siano distinti per lealtà, correttezza e simpatia sportiva.

Tra i premiati, nella serata riprogrammata per il prossimo lunedì 16 maggio 2022 (la prima data, poi cancellata era stata quella del 27 aprile 2020) nella splendida cornice del Teatro Marrucino di Chieti, ci sarà anche il presidente del Benevento Oreste Vigorito che salirà sul palco dei vincitori insieme a Sinisa Mihajlovic (Bologna) e Nicolò Barella (Inter).

La giuria, lo ricordiamo, era stata presieduta allora dal compianto Sergio Zavoli, e composta da Italo Cucci, Gianni Mura (anche lui scomparso il 21 marzo del 2020), Gian Paolo Ormezzano, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D’Amico e coordinata dall’imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del Comitato organizzatore.

Il Premio Speciale di Giornalismo “Nando Martellini”, alla sua XVI edizione, invece, andrà alla giornalista di Rai Sport Donatella Scarnati; la stessa commissione, inoltre, come si ricorderà, ha deciso di attribuire il “Premio Speciale della Giuria” al Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini.

La giuria, infine, accogliendo la proposta dell’USSI – Gruppo Abruzzese Giornalisti Sportivi, ha conferito uno specifico e altrettanto importante riconoscimento al giornalista Enrico Rocchi, che sarà premiato, per la circostanza, con l’opera Games 13 ideata e realizzata dall’artista Ester Crocetta.