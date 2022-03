Benevento, dieci positivi: non si gioca La società ha chiesto alla Lega il rinvio della partita col Cosenza

Questa mattina è arrivata la tegola per il Benevento. Tamponi per la squadra e un responso pesante: sono risultati ben dieci calciatori positivi al covid (di cui nove della lista dei 25) e due nello staff medico. La società giallorossa ha inoltrato alla Lega di B la richiesta di posticipare a nuova data la partita col Cosenza in programma domenica alle 15.30 al San Vito. Secondo il regolamento con il 35 per cento dei contagi all’interno del gruppo squadra è possibile chiedere il rinvio. Ora però si attende la risposta ufficiale da parte dei vertici della serie cadetta.