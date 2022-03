Serie B, ufficiale: rinviata Cosenza - Benevento Arriva il comunicato della lega cadetta

La Lega B ha comunicato ufficialmente il rinvio a data da destinarsi del match tra Cosenza e Benevento, inizialmente in programma al San Vito domenica pomeriggio con fischio d'inizio fissato alle 15:30. La decisione è arrivata dopo la comunicazione da parte del club sannita di dieci positività tra i calciatori, più due dello staff medico.



Ecco il comunicato:

La Lega Serie B, vista l’istanza presentata in data odierna dalla società Benevento Calcio, preso atto dell’allegata comunicazione emessa dall’Azienda Sanitaria Locale di Benevento – Dipartimento di Prevenzione e tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto della LNPB,

dispone, a parziale modifica del predetto C.U. LNPB n. 115 del 29 gennaio 2022, il rinvio della gara COSENZA – BENEVENTO, valida per la 9ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2021/2022, programmata per domenica 6 marzo p.v., ad altra data che verrà fissata dalla

Lega Nazionale Professionisti B.