Under 16, gioia Benevento: arriva la qualificazione ai play off Il traguardo raggiunto dai giallorossi con cinque giornate d'anticipo dopo la vittoria sulla Reggina

Reggina - Benevento 1-3

Reggina: Lagonigro, Marcianò (1'st Romano), Bombaci, Morra, Curulla, Simonetta, Pagni, Briganti, Casile (1'st Pumo), Farcomeni (31'st Putortì), Gatto (1'st Mazzaferro)(26'st Villari). A disp.: Di Bella, Squillace, Serico, Marte. All.: Zito

Benevento: Gargiulo, Esposito, Ciurleo, Guerra, Pellegrino (35'st Polverino), Eletto, Rucci (35'st Politi), Varone (10'st Bisogno), Ciprio, Carfora, Fierro (25'st Patricelli). A disp.: Salamone, Fastiggi, Umile, Napolitano, D'Ambrosio. All.: Fusaro

Arbitro: Rispoli di Locri

Assistenti: La Rosa di Vibo Valentia e Cardia di Locri

Marcatori: 14'pt su rig. e 10'st Carfora su rig. (B), 31'pt Gatto (R), 29'st Patricelli

Note: Espulso al 16'st Ciprio

E' una vittoria importante quella conquistata dall'under 16 del Benevento in casa della Reggina. Tre punti che gli permettono di qualificarsi aritmeticamente ai play off, considerato il distacco di sedici punti dal settimo posto a cinque partite dalla fine della stagione regolare. Ma i ragazzi di Fusaro non vogliono fermarsi di certo qui, considerato che il secondo posto (il quale dà l'accesso direttamente agli ottavi di finale) dista solo tre lunghezze.

In terra calabrese il Benevento si è imposto con il risultato di 3-1. Il vantaggio l'ha firmato Carfora grazie a un calcio di rigore. Al 31' i padroni di casa hanno pareggiato i conti con Gatto. Nella ripresa i giallorossi hanno preso il largo con le marcature di Carfora e Patricelli. Da segnalare l'espulsione di Ciprio al 16' del secondo tempo: una sanzione che gli farà saltare l'importante derby di domenica in programma all'Avellola contro il Napoli.

I risultati della 4^ giornata di ritorno:

Cosenza - Lazio 0-2

Frosinone - Salernitana 1-2

Lecce - Crotone 1-0

Napoli - Roma 0-1

Reggina - Benevento 1-3

Classifica under 16:

Lazio 34

Roma 30

Benevento 27

Napoli 27

Reggina 16

Lecce 13

Crotone 11

Frosinone 10

Cosenza 9

Salernitana 5