Benevento, test rapidi negativi. Elia pronto al rientro I giallorossi risultati non positivi saranno in campo per gli allenamenti anche domani

I giallorossi risultati negativi nella giornata di venerdì sono stati sottoposti anche questa mattina all'iter dei tamponi: il dato non sale e si ferma a nove elementi della rosa più due componenti dello staff sanitario. Alle 10 quindi nuova seduta di lavoro. Ma si scenderà in campo anche domani dopo il responso dei test rapidi. Dopotutto bisognerà essere vigili sul fronte del covid soprattutto in vista della prossima sfida interna col Crotone, in programma sabato alle 16.15. Secondo il nuovo regolamento con il 35 per cento dei casi all'interno del gruppo squadra c'è la possibilità di chiedere un nuovo rinvio. Ma la speranza è che la curva giallorossa possa scendere per riprendere il campionato. Anche perché poi ci sarà la necessità di recuperare le eventuali partite rinviate. Dopotutto il Benevento si è dovuto fermare in un momento favorevole, il dato numerico è chiaro: quattro risultati utili consecutivi con tre vittorie e un pareggio in casa con la Cremonese, squadra tra le più in forma del campionato dopo aver fermato anche il Brescia in quest'ultima giornata. Il Lecce invece ha raccolto un solo punto col Perugia in inferiorità numerica. Ha vinto però il Monza sul Cittadella. Insomma i giochi sono apertissimi per la promozione diretta e il Benevento vorrà recitare un ruolo importante fino alla fine. Con la speranza di recuperare giocatori preziosi come Viviani ed Elia. Quest'ultimo già da domani si aggregherà al gruppo. Oramai è imminente il suo rientro. Potrà essere proprio lui l'arma in più nelle prossime partite.