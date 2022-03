Se col Cosenza si recupera il 27, Glik ci sarà La finale per l'accesso ai Mondiali tra Polonia e la vincente tra Svezia e Rep. Ceka è a giugno

La finale per l'accesso ai Mondiali del Qatar tra la Polonia (che non giocherà contro la Russia a causa della guerra scatenata in Ucraina) contro la vincente tra Svezia e Repubblica Ceka, sarà disputata a giugno. Ragione per cui il difensore giallorosso Kamil Glik potrà giocare l'eventuale recupero contro il Cosenza se questo fosse fissato per il week end del 27 marzo. Una data che invece resta non praticabile per Lapadula e Ionita, impegnati con le loro nazionali.