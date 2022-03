L'evento del Benevento rivolto alle scuole: poche adesioni Quattro gli Istituti che hanno dato risposta favorevole. Si spera in un incremento

“È tempo di crescere insieme” è l'iniziativa lanciata dal club giallorosso in collaborazione con Confindustria Benevento e con l'Ufficio Provinciale Scolastico. L'obiettivo è quello di portare le scuole e i lavoratori sulle gradinate del Vigorito in occasione delle partite casalinghe a partire dalla prossima col Pisa, gara tra l'altro fondamentale per la strega in chiave promozione diretta. Il club di via Santa Colomba ha messo in piedi un vero e proprio evento formato da giornate interamente dedicate agli studenti di tutte le età con un video messaggio dei calciatori da inoltrare agli Istituti e la presenza “fisica” di qualche protagonista giallorosso per far raccontare il proprio vissuto e creare un filo diretto con i giovani sanniti. Dopotutto negli ultimi due anni il covid ha impedito al Benevento Calcio di essere, suo malgrado, più presente nella quotidianità dei tifosi, ma ora il presidente Vigorito è intenzionato ad invertire la rotta dando un “calcio” a questa maledetta pandemia. La risposta però al momento è ancora debole. Per confindustria hanno già aderito una decina di aziende, ma per le scuole l'ok è arrivato da parte di quattro Istituti tra Benevento e Provincia. Si tratta del De Sanctis di Moiano, del Virgilio e dell'Industriale Bosco Lucarelli di Benevento e dell'Istituto Eduardo De Filippo di Morcone. L'impegno sarà quello di accompagnare gli studenti allo stadio, come la vecchia e cara gita scolastica, quando la vita sociale ed extrascolastica era un elemento fondamentale per il mondo dell'istruzione. La speranza è che il covid non abbia cambiato le “buone abitudini”, l'obiettivo del Benevento è di ricreare entusiasmo e partecipazione a quelle manifestazioni che come il calcio uniscono e regalano emozioni. Perché se da un lato questo sport serve a tarsmettere forza nei momenti di difficoltà, dall'altro il calcio così come il Benevento si nutre della passione dei tifosi. Gli uomini di Caserta ne avranno bisogno a partire dalla sfida col Pisa, c'è in palio la serie A, un bene di tutti, ecco perché conquistarlo è un dovere dei sanniti.