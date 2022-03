Glik stacca il "pass" per i Mondiali Polonia vittoriosa sulla Svezia di Ibra: per il difensore giallorosso una grande soddisfazione

Un rigore di Lewandowski e un gol del napoletano Zielinski portano la Polonia ai Mondiali. Il passi per il Qatar lo stacca anche Kamil Glik, il difensore giallorosso, che pur in un momento non brillantissimo della sua carriera si è tolto una delle soddisfazioni più grandi. Soddisfazione che dovrebbe accomunare anche il Benevento, che è titolare del cartellino del gigante polacco. Kamil potrebbe essere il testimonial della Strega ad una manifestazione così importante come i Mondiali, a cui purtroppo non parteciperà l'Italia. La prova di Glik schierato da perno centrale in una difesa a tre è stata di buon spessore: non era facile tenere Isak e Quaison quando dialogavano nello stretto, ma il difensore giallorosso se l'è cavata sempe molto bene. Una gioia grande per lui che si spera possa trasmettere anche ai suoi compagni sabato nella partitissima contro il Pisa.

Nella foto la gioia di Glik al termine della partita: il post è tratto dal suo profilo Instagram