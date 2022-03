Lapadula getta la maschera e "vede" il Qatar Il Perù batte il Paraguay 2-0 e va allo spareggio. Il bomber giallorosso segna e coglie un legno

Anche Gianluca Lapadula, dopo Kamil Glik che si è già guadagnato il “pass” ieri sera contro la Svezia, è vicinissimo alla qualificazione ai Mondiali del Qatar. Stamattina alle 01:30 ora italiana, il Perù ha battuto il Paraguay per 2 a 0 e si è assicurato il quinto posto in classifica nel girone sudamericano (Brasile, Argentina, Ecuador e Uruguay le prime quattro) che vale lo spareggio contro la vincente dell'altra sfida asiatica tra Australia e Emirati Arabi Uniti.

Il Perù non ha lasciato scampo al Paraguay ed ha tenuto lontano la Colombia che a sua volta ha vinto in Venezuela. Particolarmente brillante la prestazione di Gianluca Lapadula, che (particolarità curiosa: ha giocato per la prima volta dopo tanto tempo senza la sua affezionata mascherina) ha segnato il gol che ha sbloccato la partita dopo appena 5 minuti dall'inizio della gara, andando a colpire al volo un perfetto pallone servito in profondità da Cueva e insaccando di destro da pochi passi (la sfera ha prima colpito il palo poi si è infilata). Il centravanti giallorosso ha colpito anche una traversa con un gran colpo di testa nella ripresa. A Lima e in tutto il Perù si sono viste scene di autentico delirio: c'è la certezza che i Mondiali siano già praticamente in tasca.