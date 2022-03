Benevento, col Pisa nuove soluzioni in difesa Foulon non recupererà ma non mancheranno le alternative

Foulon non riuscirà a recuperare per la sfida col Pisa. Il terzino avrà bisogno di qualche giorno in più per tornare a disposizione. Il suo stop però non preoccupa in casa Benevento. Il belga in questa stagione sta facendo bene, è cresciuto, e dai suoi piedi sono arrivate le soluzioni migliori per la testa di Forte. Questo è un dato inconfutabile. Ma comunque le alternative non mancheranno a Fabio Caserta. C'è il sostituto naturale: Masciangelo. Il ragazzo venuto da Pescara si è sempre fatto trovare pronto. Ma potrebbe tonare utile un'altra soluzione, quella che fu adottata per la prima volta proprio nel match all'Arena Garibaldi contro il Pisa. L'infortunio di Foulon a gara in corso suggerì la decisione di spostare Letizia a sinistra e di inserire Elia nel ruolo di terzino. L'esterno si fece trovare pronto, tant'è che fu riproposto in quelle vesti nelle partite successive (con altrettante vittorie) prima del suo stop per infortunio. L'idea quindi potrebbe tornare a stuzzicare la mente di Fabio Caserta che sa bene di non poter fallire nell'impegno di sabato. C'è in gioco la promozione diretta ma anche la consapevolezza che la sua squadra potrà essere in grado di affrontare le “grandi sfide”. È ciò che è mancato a questo Benevento: un aspetto fondamentale nell'ipotesi non così assurda dei play off.