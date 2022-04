Benevento - Pisa, i convocati di Caserta: c'è il rientro di Viviani dopo 4 mesi Tutti a disposizione del tecnico a eccezione di due infortunati

Sono venticinque i calciatori convocati da Caserta per il match di domani in programma al Vigorito col Pisa. Assenti gli infortunati Foulon e Glik, per il resto c'è la disponibilità del gruppo al completo. Si registra il rientro di Viviani, assente dallo scorso 10 dicembre in occasione del match vinto in casa della Ternana.

PORTIERI: Manfredini, Muraca, Paleari;

DIFENSORI: Barba, Gyamfi, Letizia, Masciangelo, Pastina, Vogliacco;

CENTROCAMPISTI: Acampora, Calò, Elia, Improta, Ionita, Petriccione, Talia, Tello, Viviani;

ATTACCANTI: Brignola, Farias, Forte, Insigne, Lapadula, Moncini, Sau.

ASSENTI: Foulon e Glik.