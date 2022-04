Benevento, Caserta: "Dobbiamo vincere per dare un segnale a noi stessi" Il tecnico ha presentato il big match di domani

Conferenza stampa per Fabio Caserta che ha presentato il match di domani col Pisa. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso:

LAPADULA - "E' tornato con qualche problema fisico, bisogna valutare bene la sua condizione. Non è al massimo perché ha avvertito un problema alla caviglia".

ATTEGGIAMENTO - "Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento avuto in parecchie partite, sicuramente non quello avuto col Frosinone. Vogliamo ottenere a tutti i costi i tre punti, sapendo che avremo un avversario che sta facendo un campionato importante".

ELIA - "Sta meglio. Si è allenato qualche settimana in più".

VIVIANI - "Si è allenato con la squadra, la sosta gli ha fatto bene visto che è stato fuori per tanto tempo. Sta bene, ma c'è da considerare che è stato assente per molto".

MODULO - "Abbiamo fatto delle buone partite nei vari moduli. Dipenderà dall'avversario e dai calciatori. Cambia poco, l'importante è l'interpretazione. In questo momento, dove mancano sette partite alla fine dei giochi, conta l'atteggiamento e non la disposizione tattica in campo. Avere più attaccanti non significa essere più pericoloso. Le migliori partite le abbiamo fatte col 4-3-3. Ci esprimiamo meglio con il centrocampo a tre".

IMPROTA - "Sta bene, si è allenato regolarmente".

IONITA - "Ha fatto tanti minuti con la nazionale. Sta bene, è solo un po' stanco. Per noi è un calciatore molto utile, soprattutto dal punto di vista strutturale. Valuterò domani se ha recuperato fisicamente".

GLIK - "Per noi è un'assenza importante perché ci dà esperienza. Dal punto di vista tattico è importante. Non ci voleva questa defezione, ma dovremo dare qualcosa in più nelle difficoltà. Sono sicuro che la squadra darà il massimo e anche di più".

PISA - "Dall'inizio del campionato è nelle posizioni alte. Ha avuto una flessione per poi ripartire tornando a fare risultato e gioco. Sarà una gara difficile contro una squadra che si è rinforzata a gennaio. Dobbiamo pensare a fare la nostra gara, rispettando l'avversario ma con l'intento di dare il massimo. In alcune partite abbiamo commesso degli errori, dovremo limitarli evitando atteggiamenti come quelli visti a Frosinone".

PROMOZIONE DIRETTA - "Penso partita dopo partita. Più passa il tempo e più le giornate si accorciano, quindi è normale che ogni gara diventa determinante. Tutto può succedere, mancano otto giornate e dobbiamo pensare solo a cosa fare domani. Serve un segnale importante a noi stessi, al di là degli obiettivi finali. Dobbiamo cercare in tutti i modi di vincere uno scontro diretto che per noi può significare tanto nel rush finale del campionato, riscattando la sconfitta col Frosinone".

CONCENTRAZIONE - "Dobbiamo stare sempre attenti perché quando abbassi la guardia rischi sempre di prendere gol, poi diventa tutto in salita. Dobbiamo essere bravi nel cercare di concedere poco all'avversario, provando a sfruttare le occasioni che creiamo nel corso dei novanta minuti. Possiamo vincere con chiunque, ma quando perdiamo l'attenzione rischiamo di complicarci la vita da soli. Dovremo essere bravi a non concedere nulla a un avversario forte. Sin dal riscaldamento servirà partire al massimo perché soprattutto domani sarà importante fare una grande gara".

ASSENZE - "Abbiamo avuto tanti problemi dal punto di vista fisico e col Covid nei momenti determinanti. Dobbiamo guardare avanti, cercando di superare le difficoltà. L'infortunio di Glik non ci aiuta, ma dobbiamo sopperire alle difficoltà dando qualcosa in più".

FARIAS - "Gli manca il ritmo partita e la continuità, ma davanti ci sono calciatori che dal punto di vista fisico stanno meglio. Per questo non ha trovato spazio".