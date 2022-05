Benevento: Farias-Lapa, la coppia del destino...? L'attacco più prolifico del campionato (62 gol) dovrebbe essere nelle loro mani al Del Duca di Ascol

(frasan) Il miglior attacco del girone contro la squadra più perforata tra le sei che partecipano ai play off (nona nella classifica generale delle difese). Anche in un momento non esaltante di condizione, rimane un dato statistico confortante quello del Benevento, che ha conservato fino in ultimo l'attacco più prolifico del campionato con 62 segnature, contro le 60 del Monza e le 59 del Lecce.

Il marcatore principe della Strega si è confermato Gianluca Lapadula, che proprio venerdì è tornato al gol dopo la doppietta rifilata alla Ternana addirittura il 10 dicembre 2021: per lui cinque mesi di assenza dal gol e praticamente dal campo. La media gol dell'italo-perruviano rimane altissima: 11 gol in 21 partite, vale a dire quasi un gol ogni due gare giocate (media di 0,52). Per fare un paragone con Massimo Coda, vincitore del titolo di capocannoniere, che ha segnato 20 gol in 36 partite, la sua media è appena superiore, vale a dire di 0,55. Ma se calcoliamo i gol segnati rispetto ai minuti giocati, Lapadula è addirittura davanti a Coda: il bomber giallorosso ha segnato 11 gol in 1.328 minuti giocati, Coda ne ha realizzati 20 in 2.921 minuti. La media dell'italo peruviano è di un gol ogni 120', quella del leccese di uno ogni 146'.

Aver dunque ritrovato Lapadula proprio nel momento topico della stagione può essere un fattore per il Benevento. Per altro l'italo-peruviano sembra trovarsi abbastanza bene con Diego Farias, con cui condivide la rapidità dello scambio rasoterra e che potrebbe rivelersi determinante in una partita così difficile come quella di Ascoli. Tra l'altro i due hanno giocato pochissimo insieme e non hanno avuto la possibilità di esprimere tutto il loro potenziale di coppia d'attacco. Per loro 60' in Benevento-Crotone (3-1) e 32' in Benevento-Spal (1-2). L'impressione è che, col gioco che esprime la squadra giallorossa, avrebbero potuto essere ben più determinanti di quanto lo siano realmente stati. Al Del Duca, considerato anche che sia Moncini che Forte, sia pur recuperati, non sono al meglio della condizione, è pensabile che saranno proprio loro la coppia di riferimento per l'attacco della Strega, due giocatori da cui la difesa ascolana dovrà guardarsi. Il brasiliano e l'italo-peruviano potrebbero essere la coppia del destino, chissà...