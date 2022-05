Benevento, allenamento in vista di Ascoli. Caserta valuta Glik (FOTO) Il difensore lavora a pieno ritmo col gruppo, ma bisognerà capire se potrà essere titolare

Seduta mattutina per il Benevento sul manto erboso dell'Imbriani. La mente dei giallorossi è rivolta alla trasferta di Ascoli, la cui importanza equivale a tutto il lavoro svolto nel corso dell'intera stagione. Ha lavorato regolarmente Glik che si candida per essere tra i convocati di Caserta, poi il tecnico dovrà valutare se utilizzarlo dal primo minuto o farlo partire dalla panchina in seguito al periodo di stop causato dall'infortunio post nazionale: per lui ci sarà un monitoraggio quotidiano della condizione che potrà fornire delle risposte indicative nei prossimi giorni. E' ancora in dubbio Moncini, il quale è alle prese con una contrattura: le ultime risonanze magnetiche a cui si è sottoposto non hanno evidenziato ulteriori problematiche. Difficile, infine, un pieno reintegro di Forte per la trasferta marchigiana: anche lui sarà valutato giornalmente dallo staff tecnico, ma al momento non si prevedono sorprese. Sarà Lapadula a guidare il reparto offensivo giallorosso.