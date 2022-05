Play off torneo a parte, ma come finirebbero con i risultati del campionato? La curiosità legata agli spareggi che si rivelano sempre differenti rispetto all'annata

A Benevento i play off sono come casa, grazie alle continue partecipazioni registrate nei tanti anni vissuti tra serie C1 e C2. Spareggi che alla Strega hanno regalato più delusioni che gioie, tant'è che nella Storia se ne contano soltanto due vinti: quello di C2 della stagione 1998/1999 e l'edizione 2016/2017 del torneo di serie B che permisero ai giallorossi di approdare per la prima volta nel massimo campionato italiano. Una esperienza lunga che fa ben capire quali sono le numerose insidie che si celano dietro queste partite, sottolineandone l'aspetto imprevedibile e la constatazione reale che formino un campionato che non ha nulla a che vedere con la stagione regolare.

In tal senso sarebbe curioso constatare le possibili differenze che potrebbero emergere al termine di questi play off, comparati con i risultati maturati nel corso del torneo di serie B. In base a questi, il Benevento arriverebbe addirittura fino in fondo grazie alla vittoria del Del Duca del 18 settembre 2021, così come il doppio confronto favorevole maturato col Pisa. In finale troverebbe il Monza, dove però ne uscirebbe sconfitto per via del 3-0 dell'U-Power Stadium che ribalterebbe il 3-1 del Vigorito.

Semplice curiosità, frutto della grande imprevedibilità che solo il calcio sa regalare. Questi play off consegneranno un cammino che il più delle volte si rivela completamente diverso rispetto a quanto fatto vedere in campionato, con il Benevento che cercherà quanto meno di confermare quanto visto al Del Duca per proseguire nel cammino di questo mini torneo complicato e difficile da pronosticare.

Ecco i play off in base ai risultati visti in serie B:

Turno preliminare

Ascoli - Benevento 0-2

Brescia - Perugia 2-1

Semifinale

Benevento - Pisa 5-1; 0-1

Brescia - Monza 0-2; 1-1

Finale

Benevento - Monza 3-1; 0-3