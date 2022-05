Il Benevento chiama i tifosi: domani allenamento a porte aperte Si riaprono i cancelli dell'Imbriani in vista del match con l'Ascoli

Per la prima volta in stagione, il Benevento aprirà i cancelli dell'Imbriani per permettere ai tifosi di poter assistere all'allenamento della compagine guidata da Caserta. Un modo per favorire sostegno e vicinanza ai giallorossi a pochi giorni dal fondamentale incontro di venerdì in programma al Del Duca contro l'Ascoli e valido per il turno preliminare degli spareggi promozione. La seduta comincerà alle ore 15:30, come comunicato dal club giallorosso attraverso una nota stampa:

Il Benevento Calcio comunica che domani sarà possibile assistere dalla tribuna dell'Antistadio "Carmelo Imbriani" alla seduta pomeridiana della squadra giallorossa in programma alle ore 15:30.