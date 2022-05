L'abbraccio a Vogliacco fa il giro del web: Lorena racconta le proprie emozioni L'incontro dopo il match tra Benevento e Spal

Il suo abbraccio a Vogliacco ha fatto il giro del web, suscitando empatia nel vedere il trasporto che ancora oggi il calcio sa regalare nel rapporto tra il tifoso e un proprio idolo. Una emozione palpabile che ha colpito anche la stessa Lega B, la quale non ha esitato a mostrare a tutti i propri follower la scena immortalata attraverso un video e che riguarda il centrale difensivo giallorosso e Lorena Quarantiello, giovanissima sostenitrice della Strega che ha visto in Vogliacco un esempio da seguire: "Da quando è arrivato a Benevento è stato una mia fonte d'ispirazione".

Così ce l'ha descritto Lorena che tra l'altro con questo sport ha una certa confidenza, essendo una calciatrice dell'under 15 femminile del Benevento Calcio: "Seguire Alessandro mi è servito molto sia in campo che fuori. E' un ragazzo umilissimo. Tutto è iniziato dopo i due autogol contro Crotone e Frosinone. Gli ho scritto un messaggio raccontandogli ciò che rappresenta per me, provando a dargli un sostegno per superare quel momento difficile. Sono andata allo stadio per Benevento - Pisa e mi ha regalato la maglia. Ho conosciuto la fidanzata Virginia, anche lei una bellissima persona. Dopo la gara con la Spal mi ero organizzata per vederlo, ma non ero sicura di riuscirci. Volevo abbracciarlo e quando ci siamo visti mi sono commossa. Si tratta di un uomo con la u maiuscola, sempre molto cordiale e gentile".

E in vista dei play off non può mancare un augurio alla squadra: "Mettetecela tutta, nulla è ancora perduto. Si può ancora sognare di andare in serie A. Poi spero che Alessandro resti in giallorosso anche l'anno prossimo. Qui può continuare a fare bene e il Benevento ha bisogno di uomini come lui".