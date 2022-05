Coda: "I play off? Spero nel Benevento" Il commento dell'attaccante, fresco di promozione con il Lecce

Ha da poco festeggiato una nuova promozione in serie A con il Lecce. Massimo Coda, che si gode anche il premio "Pablito" per essere stato il capocannoniere del torneo cadetto, ha parlato ai microfoni di Sky della lotta promozione attraverso i play off:

"Riuscirà a vincere gli spareggi chi sarà bravo ad azzerare tutto, considerato che si tratta di un torneo a parte. Personalmente spero che ce la faccia il Benevento dove gioca il mio amico Letizia".