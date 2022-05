Ascoli - Benevento, un arbitro esperto per il preliminare play off Con la Strega ha sette precedenti, di cui due negli spareggi 2016/2017

Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo a dirigere il match di venerdì in programma al Del Duca tra Ascoli e Benevento, valido per il turno preliminare dei play off. Il fischietto piemontese vanta sette precedenti con la compagine giallorossa che vi elenchiamo di seguito:

9 ottobre 2016, Salernitana - Benevento 2-1 (serie B)

23 maggio 2017, Benevento - Spezia 2-1 (play off serie B)

4 giugno 2017, Carpi - Benevento 0-0 (play off serie B)

6 gennaio 2018, Benevento - Sampdoria 3-2 (serie A)

11 febbraio 2018, Roma - Benevento 5-2 (serie A)

18 marzo 2018, Benevento - Cagliari 1-2 (serie A)

9 gennaio 2021, Benevento - Atalanta 1-4 (serie A)

Lo score è di due successi, un pareggio e quattro sconfitte.

Tra i cadetti ha diretto 110 incontri, caratterizzati da 46 successi interni, 36 pareggi e 28 exploit esterni. Ha concesso 28 rigori ed estratto in 42 occasioni il cartellino rosso.

Al Del Duca sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Vecchi. Quarto uomo Serra. Al Var Guida e De Meo.