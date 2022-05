Ascoli - Benevento, sospesa la vendita online: la motivazione Sarà possibile acquistare i tagliandi solo attraverso le ricevitorie

Nella serata di ieri è stata sospesa la vendita online dei biglietti di Ascoli - Benevento. La decisione è stata intrapresa dal club marchigiano, in seguito al sold out fatto registrare dalla tifoseria bianconera in poche ore. Non ci sono più posti disponibili per i locali, tant'è che qualcuno - pur di non mancare al Del Duca - ha cercato di essere ugualmente presente acquistando i tagliandi destinati ai sanniti. L'Ascoli, sia per motivi di ordine pubblico che per evitare che gli ospiti venissero privati di un diritto, ha deciso di comune accordo col Benevento di sospendere la vendita online. I sostenitori giallorossi, che ieri hanno fatto registrare più di 300 emissioni, potranno acquistare i tagliandi soltanto attraverso le ricevitorie autorizzate.