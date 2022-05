Ascoli - Benevento, il dato aggiornato della prevendita Il numero di emissioni relativo al settore ospiti

Prosegue per i soli tifosi del Benevento la prevendita per il match di venerdì con l'Ascoli, considerato il sold out fatto registrare dalla tifoseria locale. Alle 18:30 si contavano 407 tagliandi emessi per il settore ospiti. Ricordiamo che la capienza dello stesso è di 900 unità. La prevendita terminerà alle 19 di domani.