Benevento, situazione "infermeria" Glik recuperato. Out Forte

Fabio Caserta dovrà lavorare soprattutto sotto l'aspetto mentale. Perché il Benevento è venuto meno in questo finale di stagione sul piano caratteriale, tenendo conto anche difficoltà fisiche e di gioco. La parte più difficile sarà proprio quella di dover dare una scossa. Ci hanno pensato i tifosi presenti all'Antistadio "Imbriani" per ricreare il connubio e l'entusiasmo ma confermando il loro disappunto per le ultime prestazioni. Non andranno affatto sottovalutate nemmeno le scelte del tecnico calabrese nella sfida di Ascoli. Non hanno preso parte all'allenamento a porte aperte Sau per il torcicollo e Manfredini per problemi alla schiena. Forte invece ha lavorato a parte così come Moncini. Quest'ultimo dovrebbe aggregarsi nella giornata di domani, per il primo invece non ci sono speranze: salterà la sfida al Del Duca. Ha invece recuperato Glik anche se non ha preso parte all'intera seduta. E' stato risparmiato anche Viviani, ma difensore e centrocampista saranno col gruppo. La partenza è prevista per domani. In serata si raggiungerà il nuovo quartier generale. Anche nel girone di andata i giallorossi arrivarono al match coi bianconeri in un momento difficile. Quella però fu una delle prestazioni più belle, la speranza è di ripetersi. Ma è stato chiaro il messaggio dei sostenitori della Sud: sarà d'obbligo crederci.

Intanto non decolla ancora la prevendita nel settore ospiti: sono stati staccati 407 tagliandi ma c'è ancora tempo e la speranza è che si andrà verso il tutto esaurito (la capienza è di 900 posti).