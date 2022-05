Benevento, molte sorprese nell'undici di partenza Dentro Glik, in panchina Vogliacco. Una sola punta, Lapadula: in panca Farias

Ufficializzato l'undici di partenza del Benevento al Del Duca. Solito 4-3-3, con Paleari tra i pali, linea difensiva a quattro con Letizia, Glik e Barba al centro, Masciangelo a sinistra. Centrocampo con Calò in regia, e al suo fianco Ionita ed Acampora. Attacco con Tello a destra, Lapadula unica punta e Improta a sinistra. Una mezza rivoluzione insomma, con l'ingresso di Glik e l'uscita di Farias che si accomoda in panchina, insieme a Viviani, Vogiacco, Elia, Foulon. In panchina anche Francesco Forte.