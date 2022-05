Play off, in semifinale sarà Benevento - Pisa: date e orari dei due incontri Appuntamento a martedì al Vigorito

L'importante vittoria ottenuta al Del Duca ha permesso al Benevento di staccare il pass per la semifinale dei play off, dove incontrerà il Pisa. La gara d'andata si giocherà al Vigorito martedì prossimo, con fischio d'inizio fissato alle ore 20:30. Il ritorno, invece, è in programma all'Arena Garibaldi sabato 21 maggio alle ore 18.

Non è prevista la disputa dei supplementari: in caso di parità al termine dei 180 minuti, sarà il Pisa a passare in finale.